Champions-League-Teilnahme Bundesliga-Endspurt: Wer schafft's in die Königsklasse?

Gelingt nun die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse? Am Dienstag steht das Duell mit RB Leipzig im Halbfinale des Pokals an, nur fünf Tage später kommen die Sachsen in der Bundesliga nach Freiburg. Eine Woche danach geht es für das Streich-Team zu Union Berlin - erneut ein Kräftemessen mit einem Tabellennachbarn. Am vorletzten Spieltag treffen die heimstarken Freiburger auf den VfL Wolfsburg, ehe es zum Abschluss zu Eintracht Frankfurt geht. „Was gibt es Schöneres, als vier Spiele vor Schluss um die Champions League zu kämpfen? Das wird bei uns sicher nochmal Kräfte freisetzen“, sagt SC-Kapitän Christian Günter.