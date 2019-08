Neuer Mitspieler : Bundesliga im TV: DAZN mischt groß mit

Der Streamingdienst DAZN ist neuer Akteur beim Angebot der Übertragung der Bundesliga. Foto: Rolf Vennenbernd.

Berlin Beim Saisonvorspiel zwischen Vize Borussia Dortmund und dem deutschen Fußball-Meister Bayern München durfte der Internet-Anbieter DAZN schon mal zeigen, wie er die Bundesliga angehen wird.

Der Supercup war der letzte Härtetest, bevor am 16. August für den Streamingdienst der Bundesliga-Alltag beginnt. Übersichtlicher oder gar günstiger macht der DAZN-Einstieg die TV-Berichterstattung von der Bundesliga für die Zuschauer nicht.

Wo gibt es Fußball live und kostenlos?

Gelegenheiten, kostenlos Bundesliga-Spiele live im Fernsehen zu sehen, gibt es nur wenige: Am ersten Spieltag am 16. August zeigt das ZDF das Eröffnungsspiel des Rekordmeisters Bayern München gegen Hertha BSC, außerdem überträgt der öffentliche Sender am 17. und 18. Spieltag jeweils eine Partie.

Wer zeigt die meisten Live-Spiele?

Das größte Angebot an Erstliga-Partien bietet weiter der Abonnement-Sender Sky. Der Marktführer im Pay-Bereich überträgt unter anderem alle Spiele am Samstag (15.30/18.30 Uhr) sowie 60 Partien am Sonntag (15.30/18.00 Uhr). Dazu bietet Sky weiterhin die Konferenzen am Samstag und an den Spieltagen während der englischen Wochen. Die 2. Liga live läuft komplett bei Sky.

Was zeigt DAZN?

Der Streamingdienst hat das Bundesliga-Paket von Eurosport übernommen. Eurosport präsentierte seit 2017 im deutschsprachigen Raum auf seinen Bezahl-Plattformen pro Saison jeweils insgesamt 45 Spiele. Nun können die Fußball-Fans bei DAZN bis zum Ende der Rechteperiode 2021 30 Partien am Freitag (20.30 Uhr), jeweils fünf am Sonntag (13.30 Uhr) und Montag (20.30 Uhr) sowie alle Relegationsbegegnungen und den Supercup sehen. Nach dem Deal erhöhte der Streamingdienst seinen Preis. Der Monatsbeitrag stieg vom 1. August an von 9,99 Euro auf 11,99 Euro erhöht. Neu ist das DAZN-Jahresabonnement für 119,99 Euro.

Wer zeigt die ersten Höhepunkte?

Ohne zusätzliche Zahlung zeigt die „Sportschau“ der ARD die frühesten Bilder ohne Zusatzzahlung. Dazu zählen 1. und 2. Liga. Weitere Zusammenfassungen mit ersten Bildern vom späten Samstagsspiel gibt es am Samstagabend beim ZDF im „Sportstudio“. Die Höhepunkte der Sonntagsspiele laufen in den 3. Programmen.

Wer darf alle Tore zeigen?

Der zur RTL-Gruppe gehörende Nischensender Nitro kann als einziger Bilder von allen Partien ohne extra Bezahlung zeigen. Denn Nitro darf ab 23 Uhr auch Szenen von den fünf Erstliga- und 23 Zweitligaspielen in jeder Saison am Montag zeigen.

Wer sendet noch ohne Zusatzkosten?

Sky ist ein Pay-TV-Sender, doch er zeigt über seinen frei zu empfangenden Nachrichtenkanal Sky News auch die Höhepunkte von der 2. Liga: am Freitagabend von 22.30 Uhr an und am Sonntag von 19.30 Uhr an.

