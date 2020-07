Ende der Geisterspiele? : Bundesliga-Start mit Fans immer wahrscheinlicher

Sind Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga bald Geschichte?. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Frankfurt Die Deutsche Fußball Liga (DFL) steht bei den Planungen für einen Bundesliga-Start mit Zuschauern offenbar vor einem Durchbruch.

Nach einem Bericht der „Bild“ sind die Chancen gestiegen, dass die Clubs von September an ihre Stadien teilweise füllen dürfen. Detailplanungen werden am Donnerstag in einer Sonderkommission der DFL geklärt.