Bundesliga zeichnet künftig „Spieler des Monats“ aus

In der Bundesliga wird ab sofort ein „Spieler des Monats“ ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis in einem zweistufigen Auswahlverfahren, in dem sowohl die Leistungsdaten der Spieler als auch das Votum von Fans und Experten zählt, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte. dpa