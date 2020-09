Kaum große Summen : Bundesligaclubs halten sich auf dem Transfermarkt zurück

Berlin Die Vereine haben infolge der Corona-Krise massive Geldeinbußen. Wie sehr ihnen die Krise zusetzt, zeigt ein Blick auf die Transfers.

Kaum ein deutscher Verein gibt große Millionensummen aus, Leroy Sané ist und bleibt voraussichtlich der Königstransfer in diesem Jahr. Rund 50 Millionen Euro zahlte der FC Bayern München für den deutschen Nationalspieler, der damit nach vier Jahren in die Bundesliga zurückkehrt.

In der vorherigen Saison, etwa zum gleichen Zeitpunkt, hatte allein Borussia Dortmund schon so viel Geld ausgegeben. Das Gesamtvolumen der Liga lag sogar bei rund 700 Millionen Euro.

„Als Spielergewerkschaft beobachten wir an vielen Stellen sogar einen Trend zur Deprofessionalisierung. Aus hauptberuflichen Regionalligaspielern werden dann bezahlte Feierabendkicker auf Mini-Job-Basis“, sagte Ulf Baranowsky von der Spielergewerkschaft VDV der Deutschen Presse-Agentur. Bei einigen Spielern gebe es sogar eine Neu-Orientierung.

Für einige Spieler, die noch keinen fixen Vertrag haben, gibt es noch Hoffnung. Wegen der Corona-Pandemie ist der Transfermarkt deutlich länger geöffnet als sonst. Bis zum 5. Oktober, also bis nach dem dritten Spieltag, können die Vereine noch Spieler hinzukaufen. Ob es jedoch noch große und vor allem teure Überraschungen geben wird, scheint eher zweifelhaft.

Selbst die sonst so liquiden Bayern achten in diesem Jahr besonders auf das Geld. Auch ihnen hat die Corona-Krise zugesetzt, vor allem durch leere Stadien fehlt Geld. „Solange wir keine Zuschauer in den Stadien haben, fehlen auch dem FC Bayern 50 bis 60 Millionen Euro“, sagte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß dem Sender Sport1.