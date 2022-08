Bundesliga : Burkardt-Rückkehr lässt Mainz hoffen - Fischer hat „zu tun“

Mainz Mainz 05 und Union Berlin können zufrieden auf den Saisonstart blicken. Während die Rheinhessen auf die Rückkehr ihres Top-Stürmers hoffen, hat Union-Coach Fischer für die nächsten Tage Arbeit.

„Ich freue mich in erster Linie auf die Analyse“, antwortete der Union-Trainer auf die Frage, ob er der Partie gegen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig bereits entgegenfiebere. Der Schweizer will sich noch nicht mit Timo Werner, Christopher Nkunku und Co. befassen, sondern zunächst mal mit der dürftigen Offensive seines Teams. „Es gibt noch ein bisschen was zu tun bis dahin“, sagte Fischer.

Am nächsten Samstag sollen die Aussichten in jeglicher Hinsicht besser werden: Sowohl in Augsburg, wo die Mainzer (15.30 Uhr) gastieren, als auch in Berlin beim Duell zweier Europacup-Teilnehmer (18.30 Uhr) werden kühlere Temperaturen und angenehmeres Fußballwetter erwartet. „Ich spiele auch lieber bei zehn Grad weniger“, sagte Unions Abwehrspieler Robin Knoche nach dem Hitzeduell am Sonntag.