23. Spieltag : BVB betreibt Wiedergutmachung: 6:0 über Mönchengladbach

Dortmund Das ist Erleichterung pur: Drei Tage nach dem 2:4 gegen die Glasgow Rangers zeigt Borussia Dortmund wieder (s)ein anderes Gesicht.

In Europa vor dem peinlichen Aus, in der Bundesliga weiter im Soll - Borussia Dortmund ist dem Ruf als launische Diva erneut gerecht geworden.

Vor 10.000 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgten die Torschützen Marco Reus (26./81. Minute), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can per Foulelfmeter (90.+1) für den am Ende verdienten Sieg im 100. Bundesliga-Duell der beiden Traditionsteams. Für die Gäste aus Mönchengladbach bleibt die Lage dagegen kritisch. Nach der bereits elften Saisonniederlage liegt der Relegationsrang 16 weiterhin nur vier Zähler entfernt.