33. Spieltag : BVB-Coach entkräftet Blitz-Wirbel nach Vize-Meisterschaft

Der Dortmunder Julian Brandt dreht nach seinem Treffer zum 1:0 in Fürth am Tor ab. Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth Borussia Dortmund ist Vize-Meister - das ist für den Verein aber zu wenig. Trainer Rose sieht sich nach einem Interview mit Spekulationen zu seiner Zukunft konfrontiert.

Doppelpack von Brandt

Dabei hatte Rose am Samstag zumindest ein kleines bisschen Grund zur Freude. Julian Brandt schoss den Verein, der in dieser Saison in den Cup-Wettbewerben sehr enttäuscht hat, immerhin zur Vize-Meisterschaft. Der Nationalspieler räumte mit einem Doppelpack gegen Fürth letzte theoretische Zweifel an Platz zwei hinter Dauerchampion FC Bayern München aus.