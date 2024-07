Fußball-Bundesliga BVB-Coach Sahin: Wer Basics nicht macht, spielt nicht

Allerdings wollte er den misslungenen Auftritt auch nicht überbewerten. „Ich weiß es einzuordnen, wo man es hinpacken muss das Spiel“, sagte Sahin, der am Sonntag zur zweiten Hälfte zehn neue Spieler eingewechselt hatte. Nach der elfstündigen Anreise nach Bangkok hatten die BVB-Profis am Samstagabend bei immer noch 30 Grad und tropisch-schwüler Luft trainiert. Vor dem Spiel hatte es heftig geregnet, sodass sich der Anpfiff verzögerte. An diesem Mittwoch folgt in Japan gegen Cerezo Osaka ein weiteres Testspiel.