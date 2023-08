Bundesliga BVB-Coach Terzic bemängelt Zweikampfverhalten in Bochum

Terzic war unter anderem mit dem Zweikampfverhalten seiner Spieler in vielen Situationen nicht einverstanden. „Wir wussten, es gibt viele Zweikämpfe. Wenn du dann nicht die Bereitschaft hast, alles in die diese 50:50 Zweikämpfe reinzuwerfen, um aus 50:50 60:40 zu machen oder 70:30, dann wird es offen bleiben. So war es offen in der ersten Halbzeit und wurde es nochmal offen in den letzten 15 Minuten. Damit sind wir nicht einverstanden, nicht zufrieden.“ Terzic ergänzte mit Blick auf den nächsten Spieltag: „Daraus wollen wir schleunigst lernen, um die nächste Möglichkeit gegen Heidenheim am Freitagabend zu nutzen.“