Bundesliga BVB-Coach Terzic vor Ligagipfel kämpferisch

Nach dem 6:1 (4:1) am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln waren die nun einen Punkt besseren Dortmunder am bisherigen Spitzenreiter FC Bayern vorbeigezogen, der sein Spiel einen Tag später in Leverkusen mit 1:2 verlor. Damit führt der BVB erstmals seit Ende August 2019 die Tabelle zum Abschluss eines Spieltages wieder an. „Am Sonntagabend hat man gerne auf die Tabelle geschaut. Es ist sicher ein schöner Moment, aber es steht noch viel an, für das wir kämpfen müssen. Wir sind noch lange nicht fertig“, kommentierte Terzic.