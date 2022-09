7. Spieltag : BVB feiert nach Derby: Jubel um Moukoko, Reus verletzt sich

Dortmund Die Verletzung von Marco Reus schockt den BVB. Dem Kapitän droht die nächste lange Verletzungspause. Am Ende darf der BVB aber den Derby-Sieg bejubeln. Und der umjubelte Torschütze ist ein Teenager.

„Es fühlt sich so wunderschön an. Unfassbar. Die Nacht wird auf jeden Fall lang heute“, sagte der 17 Jahre alte Youssoufa Moukoko, der mit seinem Joker-Treffer (79.) den 1:0 (0:0)-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 gesichert hatte. Seinen Treffer und den Sieg widmete der Teenager Kapitän Reus, dem wegen einer Fußverletzung ausgerechnet in einem WM-Jahr die nächste lange Verletzungspause droht.

Moukoko: „Davon habe ich schon in der Jugend geträumt“

„Ich hoffe und bete, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Moukoko sichtlich bewegt: „Er ist unser Kapitän. Wenn er auf dem Platz ist, fühlst du dich besser.“ Sportlich war es der größte Tag in der jungen Profi-Karriere des Ausnahmetalents. „Davon habe ich schon in der Jugend jeden Tag geträumt“, sagte Moukoko: „Und ich hatte die Fantasie im Kopf: Wie soll ich jubeln, wenn ich im Derby ein Tor vor der Südtribüne schieße.“ Dafür fiel der Jubel recht unspektakulär aus; mit ausgebreiteten Armen und aufgerissenem Mund lief Moukoko zur Eckfahne.

BVB-Kapitän Reus fällt erst mal aus

Damit wäre die Teilnahme an der WM im November in Katar nicht in Gefahr. Die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 mit dem Triumph von Rio sowie die Europameisterschaften 2016 und 2020 hat er bereits verpasst. Nur bei der EM 2012 und der enttäuschenden WM 2018 war er dabei. Dass Reus bei den beiden kommenden Nations-League-Spielen am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London dabei ist, ist aber illusorisch. Der Kapitän sei nach dem Spiel aber nicht ins Krankenhaus gefahren worden, sondern nach Hause, sagte Terzic.