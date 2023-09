Bundesliga BVB findet sich mit Spiel nach USA-Reise der DFB-Auswahl ab

Die DFB-Auswahl reist im Oktober für zwei Spiele in die USA. Die Partie gegen Mexiko in Philadelphia wird um 2.00 Uhr deutscher Zeit am Mittwochmorgen ausgetragen, im Anschluss reist das Team zurück nach Deutschland. Am folgenden Freitag spielt der BVB, der ohne den angeschlagenen Niclas Füllkrug für die September-Partien fünf Profis abgestellt hatte, gegen Werder.