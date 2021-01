19. Spieltag Samstagsspiele : BVB gegen FCA ohne Torhüter Bürki - Bayern ohne Goretzka

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Heimspiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg auf Roman Bürki verzichten.

Beim FC Bayern wird nach seinem positiven Corona-Test Nationalspieler Leon Goretzka im Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim durch Marc Roca ersetzt. Für den spanischen U21-Europameister ist es der dritte Bundesliga-Einsatz. Erstmals läuft er am Samstag in München in der Liga von Beginn an auf. Wie Goretzka fehlt auch Javi Martínez, der ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Trainer Hansi Flick verändert seine Startelf im Vergleich zum 4:0 auf Schalke auf drei Positionen. Neu im Team sind außer Roca noch Kingsley Coman statt Leroy Sané und Benjamin Pavard statt Niklas Süle.

Marcus Thuram kehrt nach seiner Spuck-Attacke und fünf Spielen Sperre in die Starelf von Borussia Mönchengladbach zurück. Trainer Marco Rose bietet den 23-Jährigen, der in der vergangenen Woche schon ein Kurz-Comeback beim Sieg gegen Dortmund (4:2) gegeben hatte, in der Begegnung beim 1. FC Union Berlin am Samstag von Beginn an auf. Während auch Hannes Wolf starten darf, fehlen Florian Neuhaus und Lars Stindl in der Anfangsformation.