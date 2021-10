Bundesliga : BVB gegen Köln weiter mit Personalsorgen: Emre Can fällt aus

BVB gegen Köln weiter mit Personalsorgen: Emre Can fällt aus

Borussia Dortmund muss gegen Köln auf Emre Can verzichten. Foto: Friso Gentsch/dpa

Dortmund Borussia Dortmund muss im Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30/Sky) auf Emre Can verzichten.

Neben Can fällt auch Torjäger Erling Haaland am Samstag weiterhin aus. Zurück in den Kader kommen hingegen die Stürmer Youssoufa Moukoko und Donyell Malen, „so er das Training heute gut verkraftet“, sagte Rose.