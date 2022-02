Bundesliga : BVB gegen Leverkusen wohl ohne Haaland - „Wird mehr als eng“

Dortmund Bei Borussia Dortmund scheinen sich die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback von Erling Haaland zu zerschlagen.

Der Torjäger wird dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga im Duell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit Verfolger Bayer Leverkusen mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. „Das wird mehr als eng, es ist unwahrscheinlich“, sagte Trainer Marco Rose über die Einsatz-Chancen des Norwegers, der sich am vergangenen Spieltag im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hatte.

Personalsorgen

Ähnlich wie bei Haaland ist auch der Einsatz von Emre Can und Mats Hummels äußerst fraglich. „Alle drei sind noch nicht im Mannschaftstraining. Es ist nicht zu erwarten, dass einer der drei dazu kommt“, sagte Rose. Nationalspieler Can macht nach einem Muskelfaserriss zwar Fortschritte, dürfte aber wohl erst im kommenden Spiel bei Union Berlin am 13. Februar wieder zur Verfügung stehen. Etwas besser stehen die Chancen beim zuletzt erkälteten Mats Hummels, der am Freitag laut Rose immerhin auf dem Fahrrad-Ergometer trainierte. „Wir müssen sehen, ob es bei ihm zumindest für den Kader reicht.“