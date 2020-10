Junioren-Bundesliga : BVB-Jungstar Moukoko wird übel beleidigt - Schalke reagiert

Gelsenkirchen Borussia Dortmunds Talent Youssoufa Moukoko wird im Auswärtsspiel der Junioren auf Schalke schwer beleidigt. Die S04-Verantwortlichen distanzieren sich davon ausdrücklich. Auch rassistische Äußerungen sollen gefallen sein.

Der 15-Jährige, der zum Profi-Kader des BVB zählt und nach seinem 16. Geburtstag im November in der Bundesliga debütieren soll, erzielte beim Dortmunder 3:2 alle drei Treffer der Gäste - die Beleidigungen sind in der Stream-Übertragung der Partie deutlich zu hören. „Das ist auf das Schärfste zu verurteilen“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Scheider am Sonntag beim TV-Sender Sky.