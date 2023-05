Bundesliga BVB-Kapitän Reus: Sprachlos und auch total verloren

„Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren. Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen - aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen“, schrieb der 33-jährige Dortmunder auf Instagram. Es schmerze, weil der BVB schon so lange nicht mehr so nah dran gewesen sei - aber: „Wer mich, diesen Verein und euch BVB-Fans kennt, der weiß, dass wir wieder aufstehen werden, weiter arbeiten und kämpfen werden - so wie es dieser großartige Club immer getan hat!“