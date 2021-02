Drei Siege in Serie : BVB mit neuem Mut in die Schlüsselspiele

Dortmund Stabiler Aufwärtstrend oder kurzes Zwischenhoch? Diese Frage kann der BVB schon in den kommenden Tagen beantworten. Binnen einer Woche stehen gleich drei Reifeprüfungen an.

„Jetzt stehen drei absolute Kracher an. Da müssen wir beweisen, dass wir wirklich einen Schritt weiter sind“, verwies der Weltmeister von 2014 auf die anspruchsvollste Woche der Saison mit Schlüsselspielen im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach, in der Meisterschaft beim FC Bayern und in der Champions League gegen den FC Sevilla. Mit skeptischem Unterton fügte er an: „Wir spielen seriöser, aber noch nicht so, wie wir könnten.“