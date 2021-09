Bundesliga : BVB mit Reus - Auch Pongracic und Brandt gegen Bayer dabei

Leverkusen Kapitän Marco Reus steht nach seinen Knieproblemen in der Startelf von Borussia Dortmund im Spiel bei Bayer Leverkusen. Reus war wegen der Beschwerden nach dem 6:0 gegen Armenien am vorigen Sonntag von der Nationalmannschaft abgereist.

Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracic steht im ersten Pflichtspiel nach seinem Last-Minute-Wechsel gleich im BVB-Team. Während Ex-Weltmeister Mats Hummels nach Patellasehnenproblemen zunächst auf der Bank sitzt, fängt der Kroate in der Innenverteidigung neben Manuel Akanji an.

BVB-Trainer Marco Rose beschrieb den Verzicht auf Hummels in der Startelf mit Verweis auf das kommende Spielprogramm als Vorsichtsmaßnahme: „Mats kommt aus einer diffusen Verletzung, wir haben uns entschieden, aufgrund der nächsten Wochen uns noch diese zwei, drei Tage zu geben.“ Zweiter Neuer ist der Ex-Leverkusener Julian Brandt, der an alter Wirkungsstätte erstmals in dieser Saison zur Startelf zählt.