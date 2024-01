Testspiel BVB nur 3:3 gegen Lüttich - Gedenkminute für Beckenbauer

In Abwesenheit von Kapitän Emra Can (Belastungsteuerung) und Ex-Kapitän Marco Reus (private Gründe) trafen Thomas Meunier (15. Minute), Antonios Papadopoulos (70.) und Samuel Bamba (88.) für das Team von Trainer Edin Terzic, das am Samstag zum Neustart der Bundesliga beim Aufsteiger Darmstadt 98 antreten muss.