BVB ohne Kagawa gegen Gladbach - Stöger: „Auf richtigem Weg“

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für das Spiel am Sonntag (18.00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach erneut ohne Shinji Kagawa planen. dpa

„Es wird nicht klappen, er hat Probleme mit dem Knöchel“, sagte Trainer Peter Stöger. Darüber hinaus ließ der Fußball-Lehrer offen, ob der von einer Muskelverletzung genesene Kapitän Marcel Schmelzer in den Kader zurückkehrt: „Wir wollen uns am Samstag verständigen, ob es Sinn macht. Er fühlt sich noch nicht top.“

Nur drei Tage nach dem hart erkämpften 3:2 in der Europa League gegen Atalanta Bergamo will der seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagene BVB den Aufwärtstrend auch in Mönchengladbach fortsetzen. „Ich sehe uns auf dem richtigen Weg. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen können. Vor allem wenn man sieht, wie schwer wir für Siege arbeiten müssen“, sagte Stöger.

Ungeachtet des negativen Trends beim Gegner mit zuletzt drei Niederlagen erwartet der Österreicher ein Duell auf Augenhöhe. „Es ist noch nicht lange her, da sind die Gladbacher noch zu recht sehr gelobt worden. Ich sehe nicht, dass sie ein Problem haben, sondern über was für ein Potenzial sie verfügen. Die Mannschaft hat Schnelligkeit und Kreativität“, befand Stöger

