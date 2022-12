Bundesliga : BVB plant weiteres Auslandsbüro in New York

BVB plant weiteres Auslandsbüro in New York

Düsseldorf Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seine Asienreise erfolgreich abgeschlossen und plant weitere internationale Aktivitäten. Die zehntägige Tour durch Singapur, Malaysia und Vietnam habe einen Gewinn von etwa 2,5 Millionen Euro gebracht.

Der Club werde auch zukünftig auf Tour gehen. „Nach der Reise ist vor der nächsten Reise: Nach aktuellem Stand planen wir im Sommer eine Tour in die USA, und wir überlegen ernsthaft, in New York unser drittes Auslandsbüro zu eröffnen“, erklärte Cramer. Bisher ist der Verein in Shanghai und Singapur mit Dependancen vertreten.

Borussia Dortmund habe erstmals zwei große Sponsoren gewonnen, die in den Vereinigten Staaten beheimatet seien. Die Umsätze in Nordamerika stiegen kontinuierlich, im Merchandising lägen sie längst im siebenstelligen Bereich, die BVB-Fußball-Akademie sei an 16 Standorten aktiv, sagte der 53-Jährige. „Außerdem haben wir in Gio Reyna einen sehr populären US-Amerikaner im Kader, das Thema Frauenfußball ist dort sehr groß, die WM 2026 steht vor der Tür. Es gibt sehr viele Gründe für uns, in den USA noch präsenter zu sein und aktiver zu sein“, begründete Cramer das Engagement.