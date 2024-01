Beziehung mit Loredana BVB-Profi Adeyemi fordert mehr Respekt für sein Privatleben

BVB-Angreifer Karim Adeyemi hat wenig Verständnis für kritische Kommentare, die schwache Leistungen von ihm mit seiner Beziehung zur Rapperin Loredana (28) in Verbindung bringen. „Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass“, sagte der zurzeit verletzte Fußball-Profi in einem Interview, das Borussia Dortmund veröffentlichte. „Nicht unfair gegen mich, weil ich nicht gut gespielt habe. Unfair meiner Freundin gegenüber schon. Sie hat nichts damit zu tun, wie ich spiele und auf dem Platz performe.“