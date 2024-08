Fußball-Bundesliga BVB-Profi Süle: „Der intensivste Sommer meines Lebens“

Nach einem schwierigen Jahr mit mentalen und physischen Problemen will Borussia Dortmunds Nationalspieler Niklas Süle in dieser Saison wieder angreifen. „In meiner aktuellen Verfassung werde ich am ersten Spieltag topfit sein. Ich will dahin kommen, dreimal die Woche zu spielen, immer, und in der 89. noch einen Lauf zu machen“, sagte der Abwehrspieler Sport1. Wegen fehlender Form verpasste der frühere Bayern-Profi auch die Teilnahme an der Fußball-EM. „Die Entscheidung ist vollkommen verständlich und daran gibt es überhaupt nichts auszusetzen“, befand der 30-Jährige.