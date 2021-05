32. Spieltag : BVB schöpft Mut für Berlin: Sieg gegen Leipzig

Dortmund Hohes Tempo, tolle Tore und viele Emotionen - das 3:2 von Borussia Dortmund über RB Leipzig macht Lust auf das Pokalfinale beider Teams in Berlin. Mit dem fünften Sieg in Serie bleibt der BVB im Rennen um die Champions League.

Das Happy End im Fußball-Krimi versetzte Erling Haaland in Hochstimmung.

Nach dem hart erkämpften 3:2 (2:1) über RB Leipzig ließ der verletzte Dortmunder Torjäger seinen Gefühlen auf der Tribüne freien Lauf und bejubelte den fünften Bundesliga-Sieg seines Teams in Serie ähnlich ausgelassen wie ansonsten seine eigene Treffer auf dem Platz.

Die Hoffnung, auch in der kommenden Saison wieder Champions League zu spielen, lebt beim Revierclub weiter. „Wir sind da, das ist sehr wichtig“, kommentierte Kapitän Marco Reus bei Sky.

Das umkämpfte und hochklassige Spiel schürte bei allen Freunden schönen Fußballs die Vorfreude auf das Pokalfinale zwischen beiden Teams am Donnerstag in Berlin. Erst lagen die Dortmunder nach den Treffern von Reus (7.) und Jadon Sancho (51.) scheinbar vorentscheidend vorn, waren aber nach den beiden Toren der Leipziger Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) sogar einer Niederlage nahe.

Doch eine sehenswerte Kombination mit finaler Vorarbeit von Raphael Guerreiro und dem zweiten Treffer von Sancho (87.) bescherte dem BVB doch noch den am Ende glücklichen Sieg. „Es war ein turbulentes Spiel mit dem Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Wir sind am Ende noch zurückgekommen durch ein überragendes Tor. Das war Fußball vom Feinsten“, schwärmte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.