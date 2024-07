Fußball-Bundesliga BVB-Sportdirektor Kehl lobt Süle für verbesserte Fitness

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Niklas Süle für seine verbesserte körperliche Fitness gelobt. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison wegen kaum zu übersehender Fitnessprobleme nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen. „Es war ein Statement von Niklas, so zurückzukommen“, sagte Kehl bei der Asienreise des BVB in Bangkok in einer Medienrunde. Der BVB selbst hatte bei X (vormals Twitter) zuvor ein Bild vom 28-Jährigen in der Vorbereitung in einer nun deutlich besseren körperlichen Verfassung gepostet.