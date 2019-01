Borussia Dortmund geht von keiner langen Verletzungspause für Kapitän Marco Reus aus. Nach Angaben von Sportdirektor Michael Zorc im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF zog sich der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler eine leichte Bänderdehnung zu. dpa

„Wir hoffen, dass es maximal eine oder vielleicht zwei Wochen dauert“, sagte Zorc. Reus war am Freitag im Training umgeknickt und fehlte beim 1:0-Sieg des BVB zum Rückrundenauftakt bei RB Leipzig am Samstagabend. „Es war unmöglich für ihn, heute zu spielen“, sagte Favre nach der Partie. Das nächste Spiel steht für Herbstmeister Dortmund am kommenden Samstag daheim gegen das abstiegsbedrohte Team von Hannover 96 an.