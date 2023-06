Bundesliga BVB-Star Haller wird in seiner Heimat Stadion-Namensgeber

Die gut 30.000 Einwohner zählende Gemeinde Vigneux-sur-Seine liegt im südlichen Ballungsraum von Paris, wo der ivorische Nationalspieler in seiner Kindheit zwischen 2003 und 2005 die ersten Schritte im Fußball machte. Die Gemeinde würdigt mit der Stadion-Namensgebung die außergewöhnlichen sportlichen Leistungen in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und in Dortmund sowie die Vorbildfunktion Hallers.