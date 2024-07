Bundesliga BVB startet mit Neu-Coach Sahin in die Vorbereitung

In neun Tagen reist der dann noch dezimierte BVB-Tross zur Bundesliga-Auslandsvermarktung eine knappe Woche lang nach Thailand und Japan. In Bangkok und Osaka stehen für die Sahin-Truppe dann jeweils Testspiele an. Das Trainingslager findet vom 1. bis zum 9. August in Bad Ragaz in der Schweiz statt. Dann sollen auch die Nationalspieler mit dabei sein.