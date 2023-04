29. September BVB stürmt an die Spitze: 4:0 gegen Frankfurt

„Ich habe vieles gesehen, was ich von dieser Mannschaft schon sehr häufig gesehen habe“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. „Kompliment. Dieser Sieg heute fühlt sich sehr, sehr gut an. So müssen wir spielen, wenn wir am Ende vorne stehen wollen.“ Die Tabelle sehe aktuell „sehr gut aus“. Dank der Treffer von Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24./66.) und Mats Hummels (41.) vor 81.365 Zuschauern herrschte ausgelassene Stimmung im ausverkauften Signal Iduna Park.