Bundesliga : BVB-Trainer Terzic lobt Brandts Entwicklung

Bremen Jedes Spiel im Weserstadion ist für Julian Brandt auch eine Begegnung mit der Vergangenheit. „Ich bin sehr, sehr gern hier im Stadion“, sagte der gebürtige Bremer nach dem Bundesliga-Sieg seiner Borussia aus Dortmund beim SV Werder.

Beim 2:0 (0:0) des BVB in der Hansestadt war der 26-Jährige wie so oft in den vergangenen Spielen seiner Mannschaft einer der auffälligsten Spieler. Er war beinahe überall auf dem Platz zu finden, kurbelte das Spiel der Dortmunder an und traf in der 85. Minute zum Endstand und zum sechsten Pflichtspielsieg nacheinander.