30. Spieltag : BVB und Teenager Rothe wie im Rausch - „Hat Spaß gemacht“

Dortmund Fünf Tore innerhalb von 14 Minuten - Borussia Dortmund nimmt den VfL Wolfsburg auseinander und steigert die Vorfreude auf den Hit beim FC Bayern. In Wolfsburg ist die Stimmung angespannt.

„Tolles Wetter, tolle Stimmung, das hat Spaß gemacht und wer großartig. Ein tolles Gefühl, dass die Leute so glücklich nach Hause gehen“, sagte der Coach nach dem 6:1 (5:0) von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg: „Über einzelne Spieler zu reden, macht heute gar keinen Sinn. Außer über Tom Rothe, und der will das nicht.“

Der 17-Jährige, der bei seinem unverhofften Bundesliga-Debüt mit dem Treffer in der 24. Minute das Torfestival einleitete, war in der Tat eine der Geschichten des Spiels, in dem die Dortmunder zur Pause so hoch führten wie noch nie in einem Bundesliga-Heimspiel. „Nicht so schlecht“, sagte der Teenager lachend, als er seinen Kopfball-Treffer beim Sky-Interview auf dem Bildschirm sah. Ostergeschenke brauche er nun nicht mehr: „Ich bin glücklich mit dem Spiel. Trotzdem freue ich mich auf das Eiersammeln mit der Familie.“