Ehemaliger Nationalspieler : BVB-Urgestein Schmelzer beendet Fußball-Karriere

Dortmund Borussia Dortmunds Urgestein Marcel Schmelzer beendet seine Fußball-Karriere.

Der ehemalige Nationalspieler wird nach dieser Saison aufhören, wie der 34-Jährige in einem Video bei Instagram mitteilte. „Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte. Ich weiß noch nicht, was kommt. Aber ich freue mich auf die Herausforderungen“, sagte Schmelzer, der am Samstag beim Saisonfinale gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) verabschiedet wird.