Bundesliga BVB vor Wachablösung und Titel-Ekstase

Der Vorstoß an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga versetzt eine ganze Region in eine Mega-Euphorie. Letzte BVB-Zweifel am neunten Titel der Vereinsgeschichte haben sich nach dem 3:0 in Augsburg in Luft aufgelöst. „Die Stadt wird brennen“, versprach Julian Brandt mit Blick auf den prickelnden Countdown zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag.