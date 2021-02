21. Spieltag : BVB weiter im Krisenmodus: Nur Remis gegen Hoffenheim

Jadon Sancho (r) brachte Dortmund beim Remis gegen Hoffenheim in Führung. Foto: Marius Becker/dpa

Dortmund Viele Worte, wenig Taten - Borussia Dortmund befindet sich trotz der eindringlichen Appelle des Trainers weiter im Krisenmodus.

Beim 2:2 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim blieb die erhoffte positive Reaktion auf die deutliche Kritik von Edin Terzic an den bescheidenen Leistungen der vergangenen Wochen weitgehend aus. Nach zuletzt nur einem Sieg in sechs Bundesliga-Spielen gerät die Qualifikation für die Fußball-Champions-League zunehmend in Gefahr.