15. Spieltag BVB wieder ohne Sieg - Leipzig nun Dritter

Nach der Führung durch Lukas Klostermann in der 34. Minute glich Ozan Kabak (42.) für die Gäste aus. Vier Minuten nach seiner Einwechslung brachte Forsberg mit einem Traumtor die Leipziger wieder in Führung, den Treffer von Mohamed Simakan (74.) bereitete der Super-Techniker vor. Der Schwede wechselt zum 1. Januar 2024 in die USA. Der 32-Jährige erhält bei Red Bull New York einen Vertrag bis einschließlich 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr.