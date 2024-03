Bundesliga BVB will keine weitere Lehrstunde in München: „Es wird Zeit“

In der Partie beim Tabellenzweiten muss Terzic neben dem gesperrten Marcel Sabitzer auch auf Außenverteidiger Ramy Bensebaini verzichten. „Er hat sich eine Verletzung am Innenband zugezogen. Es ist unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommt“, sagte Terzic. Ob Stammkeeper Gregor Kobel zurückkehrt, bleibt fraglich. Der 26-Jährige hat zwar seine Muskelverletzung auskuriert, leidet aber derzeit an einem Magen-Darm-Infekt. Über einen Einsatz will Terzic kurzfristig entscheiden. Dagegen kehren Sébastien Haller und Julian Ryerson sicher in den Kader zurück.