7. Spieltag : BVB zittert sich zum Sieg über FCA - Brandt als Matchwinner

Dortmund Der BVB war glanzlos glücklich. Obwohl auch beim 2:1 über Augsburg viele Wünsche offen blieben, kehrte das Team nach dem 0:1 in Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur.

Anstelle des erneut schmerzlich vermissten Torjägers Erling Haaland schlüpfte der zuletzt häufig kritisierte Mittelfeldspieler in die Rolle des Matchwinners und ersparte seinem Team eine Woche nach dem 0:1 in Mönchengladbach einen weiteren Rückschlag. Nicht nur mit seinem Siegtreffer (51. Minute) bedankte er sich bei Trainer Marco Rose für den Rückhalt. „Er gibt mir viel Selbstvertrauen. Es ist ein sehr gutes Verhältnis“, kommentierte der 25-Jährige lächelnd.

Mit dem Arbeitssieg über die unbequemen Augsburger, die nach dem Ausgleich durch Andi Zeqiri (35.) einer Überraschung nahe waren, kletterte der BVB immerhin für einen Tag auf Rang zwei. Dass die Borussia trotz des Chancenwuchers in der zweiten Halbzeit den Sieg über die Zeit rettete, wertete Brandt als Fortschritt: „In der vergangenen Saison hätten wir noch den Ausgleich bekommen, in dieser Saison bringen wir das über die Bühne.“

Allerdings profitierten die Ausgburger von der Abschlussschwäche der Dortmunder in der 2. Halbzeit. So trafen Kapitän Marco Reus (57.) und der eingewechselte Thorgan Hazard (66) nur Aluminium. Zudem ließ Reus in der 70. Minute eine weitere große Chance ungenutzt, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss. „Machen wir das kaltschnäuziger, haben wir am Ende ein entspanntes Spiel“, befand Brandt.