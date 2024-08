DFB-Pokal BVB zu Gerüchten um Moukoko: „Transferfenster noch offen“

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben zurückhaltend auf die jüngsten Spekulationen um einen Abschied von Stürmer Youssoufa Moukoko reagiert. „Ein paar Tage ist das Transferfenster noch offen. Wir werden natürlich noch weiter Gespräche führen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:1-Erfolg des BVB gegen den 1. FC Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals in Hamburg. „Bis jetzt gibt es noch keine Entscheidungen. Daher warten wir ab, was noch kommt.“Der 19-jährige Moukoko und Mittelfeldspieler Salih Özcan (26) waren vom neuen BVB-Cheftrainer Nuri Sahin für den Kader für das erste Pflichtspiel des Bundesligisten in der neuen Fußball-Saison nicht berücksichtigt worden. Im Hinblick auf Moukoko habe seine Entscheidung nichts mit den möglichen Wechselabsichten des Angreifers zu tun, betonte Sahin.