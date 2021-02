22. Spieltag : BVB zurück auf Kurs - Schalke kaum zu retten

Gelsenkirchen Wenig Rasse, kaum Dramatik: Beim 4:0 für den BVB im 98. Bundesliga-Revierderby gegen den FC Schalke ging es erstaunlich emotionslos zu. Dafür waren der Leistungsunterschied zu groß und der Spielverlauf zu eindeutig.

Dank des 4:0 (2:0) in einem über weite Strecken tristen Revierderby bleibt der BVB in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen und stoppte den Abwärtstrend mit zuletzt drei Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Serie. In der leeren Veltins-Arena sorgten Jadon Sancho (42. Minute), Erling Haaland (45./79.) und Raphael Guerreiro (60.) am Samstag für den verdienten Sieg der Borussia, die nur drei Tage nach dem hochgelobten Auftritt in Sevilla (3:2) auch ohne Glanz einen wichtigen Erfolg feierte.