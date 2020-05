26. Spieltag : Chancenwucher bestraft: Nur Poulsen trifft für Leipzig

Leipzig Das war bei RB Leipzig anders geplant. Gegen den SC Freiburg ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann drückend überlegen, gewinnt aber das erste Spiel der Clubgeschichte in der leeren Arena nicht.

Als der SC Freiburg die noch immer leere Red Bull Arena zum Auslaufen nutzte, hatten sich die Profis von RB Leipzig leicht frustriert in die Kabine zurückgezogen.

Das 1:1 (0:1) gegen die Breisgauer war für Leipzig ein Rückschlag im Meisterrennen - zumal Möglichkeiten in Hülle und Fülle da waren. „Wir haben viel zu viele Chancen liegengelassen. Ich selbst habe Chancen vergeben, die ich normalerweise machen muss. Es ist, als ob wir aus der Sommerpause gekommen wären. Da klappt nicht immer alles“, sagte Stürmer Yussuf Poulsen.

Der dänische Nationalspieler (77.) rettete Leipzig mit seinem Kopfball-Tor immerhin einen Punkt. Was der am Ende wert ist, wird man erst sehen, wenn der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga abgeschlossen ist. Die Sofort-Reaktion von RB-Trainer Julian Nagelsmann: „Ich hake es nicht ab, aber wenn wir 1:1 spielen und in Freiburg verlieren, dann sind es zu wenig Punkte, um deutscher Meister zu werden.“