Fußball-Bundesliga Christoph Kramer: „Lasse mal alles auf mich zukommen“

Kramer und Bundesligist Borussia Mönchengladbach hatten am Freitag die Auflösung des noch laufenden Kontrakts bekanntgegeben. Sportlich hatte der defensive Mittelfeldspieler zuletzt unter Trainer Gerardo Seoane einen schweren Stand. In der abgelaufenen Saison kam Kramer nur auf 16 Pflichtspieleinsätze und stand nur zweimal in der Startelf. Zuletzt arbeitete er während der EM als Experte für das ZDF.