25. Spieltag : Clevere Freiburger verpassen nächsten Coup bei Leipzig knapp

Leipzig Freiburg hat im direkten Duell um die Champions-League-Plätze die Überraschung bei Leipzig knapp verpasst. Mit dem Remis bleiben beide Teams punktgleich. Leipzig schafft erst ganz spät den Ausgleich.

RB-Trainer Domenico Tedesco nahm gleich fünf Veränderungen in seiner Startelf im Vergleich zum gelungenen DFB-Pokal-Viertelfinale in Hannover vor und verzichtete zunächst auf Dani Olmo und André Silva in der Offensive. Nach einem gemeinsamen Innehalten am Mittelkreis, bei dem sich die Teams untereinander umarmten und für den Frieden in der Ukraine ein Zeichen setzten, begann RB mit viel Ballbesitzfußball. Die Freiburger standen gut gestaffelt und ließen zunächst wenig zu. Selbst das erste Achtungszeichen setzten die Gäste: Nico Schlotterbeck (11.) testete RB-Keeper Peter Gulasci mit einem wuchtigen Schuss - der Ungar hielt den Ball erst im Nachfassen fest.