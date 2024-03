FC Bayern München Coman und Mazraoui machen nächste Schritte zum Comeback

Nach dem 5:2-Erfolg am vergangenen Samstag in Darmstadt hatte Chefcoach Thomas Tuchel seiner Mannschaft zunächst zwei Tage freigegeben. Im Laufe der Woche stehen für die während der Nationalmannschaftsunterbrechung in München verbliebenen Profis dann noch drei Trainingseinheiten an. Ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 30. März gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena.