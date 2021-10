Heimsieg gegen Mainz : Comeback der Tormaschine: Haaland hält BVB auf Kurs

Dortmund Er ist wieder da - und trifft. Mit seinen beiden Toren zum 3:1 gegen Mainz stellt Angreifer Erling Haaland gleich bei seinem Comeback mal wieder unter Beweis, wie wichtig er für den BVB ist. Der derzeit gute Lauf des Teams macht Mut für das nächste Champions-League-Spiel.

Nach dreiwöchiger Zwangspause meldete sich Haaland standesgemäß zurück. Anders als bei seinem in der Vorwoche präsentierten Video, in dem er mit drei aufeinanderliegenden Bällen dreimal dasselbe Ziel trifft und im Internet für reichlich Gesprächsstoff sorgt, benötigte er diesmal keine Tricks. Mit einem Elfmetertor (54.) und Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) stahl er selbst seinem kongenialen Mitstreiter Reus (3.) die Show, der zuvor mit einem Zaubertor aus 15 Metern in den Torwinkel für das zwischenzeitliche 1:0 gesorgt hatte.