Bundesliga : Cordoba wieder im Hertha-Training - Ausfall von Boyata

Berlin Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorläufig auf seinen Kapitän Dedryck Boyata verzichten. Der belgische Innenverteidiger fällt wegen einer Fußverletzung auf unbestimmte Zeit aus.

„Stand heute müssen wir ohne ihn planen, was das Schalke-Spiel betrifft“, sagte Trainer Bruno Labbadia bei einem Mediengespräch nach der ersten Trainingseinheit nach der kurzen Weihnachtspause am Montag. Die Berliner spielen am 2. Januar (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen Schalke 04.