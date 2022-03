Bundesliga : Corona-Infektion: Trainer Magath bei Hertha ausgebremst

Berlin Auch das noch: Der neue Hertha-Trainer Felix Magath fällt kurz nach seiner Verpflichtung mit einer Corona-Infektion aus. Eigentlich sollte er am Samstag erstmals auf der Bank der Berliner sitzen.

Eigentlich sollte der erst am vergangenen Sonntagabend verpflichtete Routinier am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim erstmals auf der Bank der Berliner sitzen und die sportliche Trendwende einleiten, doch daraus wird nun nichts.

Magaths Präsenz wird Gewicht beigemessen

Wie viel Gewicht der Präsenz des als Retter bis zum Saisonende geholten Magath beigemessen wird, zeigten am Donnerstag auch Aussagen von Seiten des Lokalrivalen 1. FC Union. „Das glaube ich schon, dass er da noch was bewegen kann“, sagte Trainer Urs Fischer, dessen Team als Tabellenachter die klare Nummer eins in der Hauptstadt ist und am 9. April zum Derby ins Olympiastadion kommt.