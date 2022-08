Bundesliga : „Coronabedingt“: Euro-Sieger Eintracht macht dickes Minus

Trotz des Europa-League-Triumphes verzeichnete Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison erneut weitere Verluste. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Trotz des Europa-League-Triumphes hat Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison erneut ein dickes Minus gemacht.

Die Hessen verzeichneten in der Spielzeit 2021/22 einen Verlust von 31,9 Millionen Euro nach Steuern. „Das ist coronabedingt, weil 13 von 17 Bundesliga-Heimspielen und vier von sechs Heimpartien in der Europa League nur mit eingeschränkter Kapazität stattfinden konnten“, sagte Frankfurts Finanzvorstand Oliver Frankenbach. In der Spielzeit zuvor hatte der Fußball-Bundesligist bereits einen Verlust von 36,1 Millionen Euro gemacht.