14. Spieltag : Dämpfer für Bayern-Verfolger Leverkusen in Frankfurt

Frankfurt/Main Bayer Leverkusen hat mit dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt die Chance vergeben, zumindest vorübergehend an die Bundesliga-Tabellenspitze zurückzukehren. Für die Werkself war es die erste Auswärtsniederlage der Saison.

Dieser klaren Aussage schloss sich auch Nadiem Amiri an, der in der 10. Minute das Führungstor für die Werkself erzielte: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, es war keine richtige Spannung drin im Gegensatz zu den Frankfurtern.“ Bayer 04 hat mit der ersten Auswärtsniederlage und der zweiten verlorenen Partie der Saison die Chance auf die vorübergehenden Rückkehr an die Tabellenspitze vertan.